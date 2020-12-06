«Шальке» — «Байер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 10-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Шальке» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет + обе забьют за 1.92.

«Леверкузенцы приедут в гости к худшей команде лиги — 0 побед, три очка, в среднем более трех пропущенных мячей за игру. Выхода из кризиса пока не видно. «Байер», между тем, наряду с «Вольфсбургом» до сих пор остается непобежденным в бундеслиге, и занять место повыше мешает лишь большое количество ничьих. Одну из них «аспириновые» сыграли в прошлом туре — 0:0 дома с «Гертой». А в четверг «Байер» второй раз за осень обыграл «Ниццу» — 2:3 на выезде. В этой игре из-за травмы был заменен Амири. Отмечу также, что игры в Лиге Европы не влияют на результаты «Байера» — лишь раз из пяти леверкузенцы потеряли очки после еврокубковых матчей этого сезона.



При этом с исторической точки не имя поединки «Байера» и «Шальке» получаются напряженными — в шести последних встречах забивалось не более трех голов. И Леверкузен забивал в ворота «Шальке» больше двух голов аж в далеком уже 2016-м.



В этой связи предположу, что нас ждет напряженная игра, где «Байер» не проиграет, но «Шальке» попортит фавориту кровь, и оба соперника забьют».