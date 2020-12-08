«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 8 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Витязь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 1.88.



«В семи последних матчах из восьми «Сибирь» набирает очки. Понятно, что при недремлющем снизу «Барысе» «жить захочешь – не так раскорячишься». Но в любом случае упёртость сибиряков, не желающих отдавать своё место в зоне плей-офф ни казахстанцам, ни нижегородцам, вызывает уважение.



Ещё не так давно «Витязь» был в аналогичной — почти что коленно-локтевой — позиции, но свои полимеры он, мягко говоря, профукал. Там, конечно, может подсобить швыряющийся очками направо и налево «Спартак», но на других лучше не надеяться. А справиться своими силами у «витязей» пока получается не очень.



То есть у нас налицо практически в нетронутом виде притча о двух лягушках, упавших в крынку с молоком. При этом «Сибирь» упорно взбивает под собой масло, а «Витязь» если ещё и не булькнул, то находится, как бы это правильнее выразиться, в предбулькивающем состоянии. Отступать некуда обоим, но новосибирцам некуда отступать перед своими зрителями, а «Витязь» всё равно поймут и простят.



И что мы имеем с этого гуся, кроме шкварок? Правильно, имеем весьма боевой и насыщенный разнообразными событиями матч, который завершится, скорее всего, не просто в основное время, но ещё и хозяйской победой. Но при минимальном преимуществе, да-с», — сказал Лебедев.