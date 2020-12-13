«Трактор» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Барыс».
Ставка: победа «Барыса» за 3.84.
«Прямо-таки зеркальное тебе отображение. «Трактор» посыпался, сыпался-сыпался, но последний матч провёл весьма прилично, на своём недавнем уровне, и в итоге победил, да ещё всухую. «Барыс» сыпался себе сыпался, потом вроде бы взялся за ум, начал набирать очки, вплотную подошёл к зоне плей-офф, но предыдущий матч опять провёл «разлюли малина» и дома проиграл одному из новообразовавшихся конкурентов за попадание в восьмёрку. И теперь, словно насмехаясь, календарь свёл эти «зеркала» в «междусобойчике», чтобы все сломали головы в попытках разобраться, с чем это едят.
Можно считать, что в помощь нам отправлена статистика личных встреч. Там в общем и целом есть небольшое преимущество товарищей из Казахстана, но главное заключается в том, что наиболее удачно они играют с челябинцами именно в последнее время, два года. И выиграли все четыре прошедших за этот отрезок «междусобойчика».
Поэтому рассчитываем на то, что «Трактор» продолжит своё развесёлое пике, а «Барыс» наоборот вновь просветлится умом. И победит в суровом Челябинске, да ещё в основное время. Пусть даже преимущество будет всего-то в шайбу-две».
- 13 декабря 2020
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:28
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:56
-
07:52
-
07:49
-
07:45
-
07:30
-
07:22
-
07:13
-
05:15
-
04:00