«Авангард» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» за 6.95.



«В предыдущем туре «Авангард» выиграл если не самый главный матч в регулярном сезоне, то несомненно находящийся в категории «топ-матчей». На выезде, в Уфе, был обыгран «Салават», который уже приблизился настолько, что подпаливал «ястребам» пятки и грозился скинуть их с первого места в дивизионе, автоматически дающего минимум второе место в конференции. «Авангард» устоял, пусть и в овертайме, но теперь его преимущество перед «юлаевцами» составляет четыре полноценных очка при двух матчах в запасе.



Поэтому есть основания предположить, что с «Северсталью» балашихинцы будут играть пусть и на совсем небольшом, но все равно наличествующем «расслабоне». Ну, есть определенные законы человеческой психологии, с которыми бороться бесполезно.



Но и для «Северстали», в свою очередь, никакой результат в Балашихе не станет с турнирной точки зрения ни праздником, ни трагедией. На седьмом месте череповчане сидят прочно (пусть даже сейчас оно выглядит шестым), выше поднимутся вряд ли, опуститься ниже не позволит раздолбайство «Спартака». К тому же северяне в предыдущем туре уже взяли два очка у «Куньлуня», причем в весьма непростой битве. То есть, с точки зрения прагматизма (а «Северсталь» в нынешнем сезоне едва ли не самая прагматичная команда КХЛ), все идет по плану, и рвать жилы с «Авангардом» смысла не имеет. Если, конечно, само не пойдет, а так тоже иногда бывает.



И вот тут вариант «само пошло», при всей его редкости, выглядит достаточно вероятным. По крайней мере, для того, чтобы сделать на него ставку вопреки логике. Итак, «Северсталь» победит, с небольшим преимуществом, и, скорее всего, не слишком большом счете. Зато сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Северсталь». Прогноз: Илья Ковальчук найдёт силы после концерта в Уфе Омичи выдали шикарный матч с «Салаватом Юлаевым», впереди колючая «Северсталь».