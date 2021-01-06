«Авангард» — «Северсталь». Прогноз: Илья Ковальчук найдёт силы после концерта в Уфе

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.36, успех «Северстали» идёт за 7.10.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь» 7 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь» 7 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.10. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Северсталь» Череповец (6.01.2021)
Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступавшие на МЧМ-2021 в Канаде.
На четверг, 7 января, запланированы сразу пять матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Балашихе «Авангард» сразится с «Северсталью». Вроде бы амбиции у соперников сильно отличаются, а потому имя фаворита тут очевидно. Но череповчане любят удивлять. Да и единственную очную встречу сезона они забрали.
Было это не так давно, 6 декабря. Тогда «сталевары» имели все шансы управиться в основное время, поскольку действительно выглядели лучше. Омичи испытывали внушительное трудности с движением и очень много ошибались. И всё же дотянули до серии буллитов. Правда, не более того (1:2 Б).
С тех пор много воды утекло. «Ястребы» накануне прервали затянувшуюся серию неудач. Было четыре поражения в пяти поединках. Правда, три из них состоялись за пределами основного времени. Тем не менее для претендента на первое место в конференции результат неудовлетворительный — 1:3 с «Барысом», 2:3 ОТ со «Спартаком», 3:4 Б с «Куньлунем» и 4:5 ОТ с минским «Динамо».
Во вторник снова добрались до дополнительного времени. Было это в Уфе. В первом и третьем периодах вышла натуральная перестрелка, которая закономерно ушла в овертайм. «Салават Юлаев» действовал активнее, но непосредственно острых моментов у подопечных Боба Хартли имелось не меньше.
До буллитов не дошли. На 64-й минуте Денис Зернов уехал за ворота, выполнил передачу на пятачок, а Иржи Секач переправил её в сетку. Очень эмоциональная и своевременная победа (6:5 ОТ), позволившая закрепиться на второй строчке в турнирной таблице Востока. А то конкуренты подобрались совсем близко.
Правда, «Ак Барс» воспользовался проблемами «ястребов» и создал внушительный задел. Теперь до казанцев шесть очков при одной лишней игре. Шансы сохраняются, но для этого нужно обходиться без осечек. Календарь в ближайшую неделю приятный, впереди домашняя серия из трёх игр.
Начнут с «Северстали», которая к концу 2020 года стала спотыкаться заметно чаще обычного. Выдала даже отрезок из трёх поражений кряду, а ещё получила 2:6 от ХК «Сочи» на выезде. Как результат — сползла к границе зоны плей-офф, «Спартак» и «Витязь» теперь находятся совсем близко. Ладно хоть накануне разобралась с «Куньлунем».
Состав у «Авангарда», конечно, крепче, да и неудача в Череповце наверняка не забылась. В Уфе омичи понравились: ошибались достаточно, зато действовали ярко и активно. Череповчане, в принципе, тоже любят открытый хоккей. Так что П1 + обе забьют за 1.87 смотрится недурно. Альтернатива — П1 + тотал больше 3.5 гола за 1.74.
«Авангард» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2021 года
«Авангард» завалил конец 2020 года, зато накануне в ярком стиле дожал в Уфе «Салават Юлаев» (6:5 ОТ). «Северсталь», напротив, сбавила обороты. Кроме того, омичам нужно поквитаться — месяц назад они проиграли в Череповце. Обе команды умеют атаковать, так что голы тут должны быть. Возьмём П1 + обе забьют за 1.87.
Ставка: победа «Авангарда» и обе забьют за 1.87.
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