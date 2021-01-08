«Боруссия» М – «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.34.



«Боруссия» после Нового года вышла из пике, в которое угодила на излёте кампании в Лиге чемпионов. Команда из Гладбаха не только выиграла у довольно слабой «Арминии» (0 ударов в створ, хотя играла дома), но и сохранила ворота на замке, что случается нечасто. Но с «Баварией» ей вряд ли что-то светит. Мюнхенцы в прошлом туре шокировали дважды — в первом тайме, когда горели аутсайдеру «Майнцу» 0:2, и во втором, когда забили пять безответных мячей, добившись крупной победы, которую я и прогнозировал. Больше того, я предполагал, что решающую роль сыграет возвращение в строй мозгового центра — Киммиха. Он своим голом и ассистом положил начало волевой победе над «Майнцем».



Полагаю, что «Бавария» выступит в том же стиле: и победит, и пропустит. Кстати, голевая серия «Боруссии» М против мюнхенцев продолжается уже шесть очных встреч. Матч вряд ли станет для гостей лёгкой прогулкой, но три очка они набрать должны», — сказал Симонов.

«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Нойер сохранят первое место в Бундеслиге У «Боруссии» всего одна победа в пяти последних матчах, а у мюнхенцев все лидеры готовы выйти на поле.