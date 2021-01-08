«Боруссия» М – «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.34.
«Боруссия» после Нового года вышла из пике, в которое угодила на излёте кампании в Лиге чемпионов. Команда из Гладбаха не только выиграла у довольно слабой «Арминии» (0 ударов в створ, хотя играла дома), но и сохранила ворота на замке, что случается нечасто. Но с «Баварией» ей вряд ли что-то светит. Мюнхенцы в прошлом туре шокировали дважды — в первом тайме, когда горели аутсайдеру «Майнцу» 0:2, и во втором, когда забили пять безответных мячей, добившись крупной победы, которую я и прогнозировал. Больше того, я предполагал, что решающую роль сыграет возвращение в строй мозгового центра — Киммиха. Он своим голом и ассистом положил начало волевой победе над «Майнцем».
Полагаю, что «Бавария» выступит в том же стиле: и победит, и пропустит. Кстати, голевая серия «Боруссии» М против мюнхенцев продолжается уже шесть очных встреч. Матч вряд ли станет для гостей лёгкой прогулкой, но три очка они набрать должны», — сказал Симонов.
- 8 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:34
-
10:00
- 7 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:34
-
07:12
-
00:50
-
00:45
- 6 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00