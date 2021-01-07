«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Нойер сохранят первое место в Бундеслиге

У «Боруссии» всего одна победа в пяти последних матчах, а у мюнхенцев все лидеры готовы выйти на поле.

8 января состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» 8 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» (8.01.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. Немецкая Бундеслига разгоняется после двухнедельного перерыва, добрались до 15-го тура.

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Программа откроется в пятницу, 8 января, одним матчем. Зато каким. В Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» сразится с «Баварией», начало — в 22:30 мск. Это одна из двух центральных игр тура наряду с битвой дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг». Ещё бы — сойдутся два представителя страны в Лиге чемпионов.



Правда, дела у них пока складываются по-разному. Мюнхенцы допустили две осечки в первой половине декабря и даже ненадолго потеряли первое место. Однако дальше выдали три победы подряд — с большим трудом дожали «Вольфсбург» (2:1), затем пересилили «Байер» (тоже 2:1).



И уже после перерыва разгромили «Майнц» (5:2). Проспали первый тайм, проигрывали в два мяча к 50-й минуте. И ничего — в оставшееся время спокойно отгрузили пятёрку и взяли верх. Конкуренты теряют очки, так что положение привычное: 33 очка, первая позиция в Бундеслиге. «РБ Лейпциг» отстаёт на два пункта, «Байер» — на пять. Остальные ещё дальше.

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Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис набрали форму после травм, а с ними «Бавария» гораздо опаснее. Оба футболиста отыграли с «Майнцем» от звонка до звонка. Немец успел отличиться и отдать результативную передачу. До возобновления Лиги чемпионов времени достаточно, календарь в ближайшие недели будет одинаковый для всех. Отличная возможность для рывка.



«Боруссия» выбралась из тяжелейшей группы в Лиге чемпионов, а вот на внутренней арене дела идут не столь здорово. 2020 год закрыла серией из четырёх матчей без побед, хотя грандов среди соперников не было — «Фрайбург» (2:2), «Герта» (1:1), «Айнтрахт» (3:3) и «Хоффенхайм» (1:2).



Словом, пауза подоспела как нельзя кстати. После неё наконец-то выиграли. В гостях у «Арминии» (1:0). Счёт скромный, на деле «жеребята» имели внушительное преимущество. При должной реализации вполне могли оформить разгром. Долгожданный успех позволил подняться на седьмое место.

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В активе 21 очко. Тройка лидеров ушагала далековато, а вот отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре пункта. Вся борьба впереди, но визит «Баварии» не обещает ничего хорошего. Хотя «Боруссия» М чуть ли не лучше всех в стране играет с вечным чемпионом Германии.



В 12 последних матчах, например, добыла пять победы при двух мирных исходах. Правда, сейчас зацепиться вряд ли удастся. Хозяева далеки от оптимального состояния, а отдохнувшая «Бавария» с пустым лазаретом — это очень опасно. Мы бы выбирали между Ф2 (-1) за отличный коэффициент 2.00 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» 8 января 2021 года

Вообще «жеребята» — традиционно один из самых трудных соперников для мюнхенцев на внутренней арене. Но сейчас «Боруссия» часто допускает осечки, а у «Баварии» нет кадровых потерь. За счёт глубины скамейки разница в свежести после перерыва должна проявиться, ведь темп будет высоким. Хозяева дадут бой, но очки вряд ли зацепят.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.00.