«Боруссия» М — «Бавария»: ставка Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» в 15-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.90.



«В своё время «Боруссия» несколько сезонов была очень неудобным соперником для «Баварии» и довольно регулярно добивалась хороших результатов в играх с мюнхенцами, но сейчас ситуация немножко изменилась. Выступление в Лиге чемпионов, хоть «Боруссия» и сумела выйти из группы, показали, что в матчах с большими командами у неё возникают какие-то проблемы легкомысленности, так бы я это назвал. 10-0 у донецкого «Шахтёра» в двух матчах — это ещё далеко не всё. В Бундеслиге тоже бывают игры, в которых «Боруссия» осекается. Я не уверен, что ей хватит смелости играть против «Баварии» на 100% своих возможностей.



Думаю, что «Бавария» матч выиграет, а ставку предлагаю с форой (-1) с расходом и коэффициентом 1.90 – на «Баварию» не часто такой коэффициент увидишь. Я думаю, что она прекрасно понимает, что сейчас ей нужно обыгрывать те команды, которые претендуют на что-то большое. «Бавария» может расслабиться, но скорее в игре с аутсайдером, а не с таким соперником, как «Боруссия» Мёнхенгладбах», — сказал Андронов.

«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Нойер сохранят первое место в Бундеслиге У «Боруссии» всего одна победа в пяти последних матчах, а у мюнхенцев все лидеры готовы выйти на поле.