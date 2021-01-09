«Сток» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Сток Сити» — «Лестер Сити».
Ставка: победа «Лестера» за 1.81, «Лестер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.
«Про «Сток» я писал перед матчем с «Тоттенхэм Хотспур», и та игра (1:3) стала исключением из правил. «Гончары» — типично низовая команда, сильно походящая стилистически на сборную Северной Ирландии, из которой, собственно, Майкл О’Нил в Сток-он-Трент и переехал. В последних семи матчах лишь в игре против «шпор» было забито больше двух мячей.
У «Лестера» качественная скамейка и довольно приличный уровень ближайшего резерва. К тому же и календарь, и возможность провести пять замен позволят Брендану Роджерсу играть в оптимальном составе и задействовать сильнейших игроков. До следующего тура АПЛ у «лисов» будет целая неделя».
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