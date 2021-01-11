Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Николоз Басилашвили — Алекс де Минор: cтавка Надежды Петровой на матч турнира в Анталье

Николоз Басилашвили — Алекс де Минор: cтавка Надежды Петровой на матч турнира в Анталье
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Анталье Николоз БасилашвилиАлекс де Минор.

Ставка: меньше 20 геймов в матче за 1.88.

«В одном из четвертьфиналов турнира в Турции 28-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили (6-й сеяный на турнире, 40-е место в мировом рейтинге) встретится с 21-летним австралийцем Алексом де Минором (4-й сеяный, 23-я ракетка мира).

Австралиец заявил о себе в довольно раннем возрасте — уже в 18 лет он добился больших успехов. У Басилашвили позапрошлый сезон был очень удачный, в прошлом году его сильно подкосила ситуация с его бывшей девушкой, матерью его ребёнка. Много сил и энергии было отдано судейским разбирательствам. В конце сезона он пришёл в себя, стал играть лучше.

Ранее они не встречались, это будет их первая встреча. Играют они примерно в одинаковом стиле, очень хорошо передвигаются по корту, «тянут» все мячи, активно подают, оба хорошо принимают. Но австралиец более цепок, настоящий борец, никогда не сдается. Он успешно начал этот сезон, думаю, что де Минор победит в двух сетах», — сказала Петрова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021