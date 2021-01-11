Николоз Басилашвили — Алекс де Минор: cтавка Надежды Петровой на матч турнира в Анталье

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Анталье Николоз Басилашвили — Алекс де Минор.



Ставка: меньше 20 геймов в матче за 1.88.



«В одном из четвертьфиналов турнира в Турции 28-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили (6-й сеяный на турнире, 40-е место в мировом рейтинге) встретится с 21-летним австралийцем Алексом де Минором (4-й сеяный, 23-я ракетка мира).



Австралиец заявил о себе в довольно раннем возрасте — уже в 18 лет он добился больших успехов. У Басилашвили позапрошлый сезон был очень удачный, в прошлом году его сильно подкосила ситуация с его бывшей девушкой, матерью его ребёнка. Много сил и энергии было отдано судейским разбирательствам. В конце сезона он пришёл в себя, стал играть лучше.



Ранее они не встречались, это будет их первая встреча. Играют они примерно в одинаковом стиле, очень хорошо передвигаются по корту, «тянут» все мячи, активно подают, оба хорошо принимают. Но австралиец более цепок, настоящий борец, никогда не сдается. Он успешно начал этот сезон, думаю, что де Минор победит в двух сетах», — сказала Петрова.