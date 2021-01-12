«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.



«Эти две команды среди худших по игре в атаке – обе находятся в нижней четвёрке АПЛ по созданным моментам. И те и другие имеют в среднем меньше одного гола за матч по xG. Понятно, что с такими вводными данными вряд ли стоит ожидать голевой феерии.



«Ньюкасл» в этом году ещё не побеждал, а последний раз переигрывал соперника восемь матчей назад (дома «Вест Бромвич»). Потеря многих игроков, а в особенности Сент-Максимина, из-за ковида сказывается на атакующем потенциале. При этом «сороки» довольно организованно смотрелись против «Арсенала» в матче на Кубок, но провели на поле аж 120 минут и всё равно проиграли. При этом Стив Брюс довольно неожиданно задействовал, по сути, основной состав за три дня до матча чемпионата.



А вот «Шеффилд Юнайтед» наконец победил. Пусть в матче с командой из третьего дивизиона, но это даже не важно, одержать первую победу в сезоне — это, конечно, важно психологически.



Думаю, команда Криса Уайлдера захочет поддержать почин и будет максимально активна в игре против «Ньюкасла». Что из этого выйдет, сказать сложно, но шансы наконец победить, скорее всего, будут высоки как никогда».