«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.
«Эти две команды среди худших по игре в атаке – обе находятся в нижней четвёрке АПЛ по созданным моментам. И те и другие имеют в среднем меньше одного гола за матч по xG. Понятно, что с такими вводными данными вряд ли стоит ожидать голевой феерии.
«Ньюкасл» в этом году ещё не побеждал, а последний раз переигрывал соперника восемь матчей назад (дома «Вест Бромвич»). Потеря многих игроков, а в особенности Сент-Максимина, из-за ковида сказывается на атакующем потенциале. При этом «сороки» довольно организованно смотрелись против «Арсенала» в матче на Кубок, но провели на поле аж 120 минут и всё равно проиграли. При этом Стив Брюс довольно неожиданно задействовал, по сути, основной состав за три дня до матча чемпионата.
А вот «Шеффилд Юнайтед» наконец победил. Пусть в матче с командой из третьего дивизиона, но это даже не важно, одержать первую победу в сезоне — это, конечно, важно психологически.
Думаю, команда Криса Уайлдера захочет поддержать почин и будет максимально активна в игре против «Ньюкасла». Что из этого выйдет, сказать сложно, но шансы наконец победить, скорее всего, будут высоки как никогда».
- 12 января 2021
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 11 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 10 января 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30