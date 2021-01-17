«Интер» — «Ювентус»: дата матча, во сколько начало, где будет трансляция

17 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Ювентуса» оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.