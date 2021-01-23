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Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Михаила Рагозина на бой UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Михаила Рагозина на бой UFC 257
Ставки / Прогнозы 0
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Российский боец MMA Михаил Рагозин поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

Ставка: досрочная победа Макгрегора за 1.60.

«Не знаю, как Конор Макгрегор готовится к этому поединку, какой образ жизни ведёт, поэтому сложно прогнозировать результат. Если он с головой подойдёт к этому бою, то выиграет. Ставлю на Конора — 70 на 30.

Думаю, бой пройдёт в стойке, Порье попробует попереводить, побороться, но у него это вряд ли получится. Они будут рубиться в стойке, а там преимущество у Конора. Он будет больше попадать. Плюс у него удар тяжелее. Возможно, бой закончится нокаутом», — цитирует Рагозина «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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