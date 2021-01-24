Макгрегор — Порье: прямой эфир боя UFC 257 начнётся около 8:30 мск

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Он начнётся около 8:30 мск.



В соглавном бою турнира американец Майкл Чендлер встретится с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.



Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил представителя США Мэтта Фревола. Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.