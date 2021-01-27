«Динамо» Мн – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Торпедо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.53.
«После того как «Сибирь» отвалилась от плей-офф, как усохший хвостик от арбуза, «Торпедо» текущий чемпионат стал совсем неинтересным. Задачу на сезон нижегородцы выполнили, прохода во второй этап Кубка Гагарина от них никто не требует, а значит, его и не будет. И чего ради теперь душу рвать? Нет, в течение матча можно показать собственную крутость, но ведь в итоге всё равно получится то, что нужно. Как, скажем, получилось со «Спартаком», когда красно-белые к финальной сирене заработали запланированные два очка, а остальное уже просто слова, которые ничего не значат.
Та же самая картина будет и в Минске, причём как раз с «зубрами» «автозаводцы» играют весьма удачно. И по общей статистике у нижегородцев более чем полуторное преимущество, и из шести последних матчей регулярных чемпионатов торпедовцы взяли пять. Чем не тенденция?
Боюсь только, она будет в Минске сломана. Потому что динамовцам что-то ещё надо от этого чемпионата, хоть они и находятся у себя, на Западе, сильно выше, чем «Торпедо» на Востоке. А когда одной команде что-то надо, а второй не надо ничего, результат оказывается предопределённым.
Победа «Динамо». В основное время, но, пожалуй, всё-таки с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.
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