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«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.

«Ньюкасл» хорошо провёл оба матча на прошлой неделе. Достойно смотрелся и с «Лидсом», хоть и проиграл дома 1:2, и в гостях у «Эвертона», где заслуженно победил 2:0. Так что «сороки» вполне себе ещё повоюют. И потому не очень понятно, почему «Кристал Пэлас» считается фаворитом предстоящего матча.

У команды Ходжсона одна победа в последних пяти матчах – дома 1:0 над буксующими «волками». В трёх из пяти последних матчей они не забивали, да и в целом очень уж давно последний раз радовали своей игрой», — сказал Петросьян.

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