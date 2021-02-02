«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас».



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Ньюкасл» хорошо провёл оба матча на прошлой неделе. Достойно смотрелся и с «Лидсом», хоть и проиграл дома 1:2, и в гостях у «Эвертона», где заслуженно победил 2:0. Так что «сороки» вполне себе ещё повоюют. И потому не очень понятно, почему «Кристал Пэлас» считается фаворитом предстоящего матча.



У команды Ходжсона одна победа в последних пяти матчах – дома 1:0 над буксующими «волками». В трёх из пяти последних матчей они не забивали, да и в целом очень уж давно последний раз радовали своей игрой», — сказал Петросьян.