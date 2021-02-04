СКА – «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.96.



«Не стану торопить события, но есть большое подозрение, что ярославцы допустили стратегическую ошибку, которая может им в итоге аукнуться. Потому что в предыдущем туре не стали сильно упираться в Череповце, позволили хозяевам, которым очки были куда как нужнее, «закуситься» и на морально-волевых довести матч до победы. Понятно, что головой и сердцем «железнодорожники» были уже в Санкт-Петербурге, где их ждёт куда более важный не столько в турнирном, сколько в психологическом отношении в преддверии плей-офф матч.



Но теперь-то ещё и в турнирном. Теперь-то московское «Динамо», которое выпекает победы, как горячие пирожки, уже достаёт «Локомотив». У бело-голубых в активе действующая победная серия из четырёх матчей. У ярославцев – два последних матча проиграны, того гляди будет проигран и третий – и что дальше? Прощай третье место на Западе, здравствуй в четвертьфинале «Йокерит»? Которому «железнодорожники» в прошлогоднем четвертьфинале уже проиграли.



Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что в Северной Пальмире «Локомотив» будет рвать и метать. Это, конечно, хорошо, матч скучным не будет. Но есть тут одно но. В этой паре соперников в последнее время хозяева берут 80% матчей. То есть шансов у гостей не слишком-то много, и именно эта математическая закономерность видится мне определяющей в грядущем матче.



Ничья в основное время, а уже после питерцы за счёт преимущества в индивидуальном мастерстве всё-таки достанут из «железнодорожников» второе очко. Чем очень порадуют и бело-голубых, и их болельщиков», — сказал Лебедев.