Эксперты назвали шансы «Краснодара» пройти «Динамо» Загреб в Лиге Европы
Вчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле проиграл «Динамо» из Загреба со счётом 2:3, чем сильно осложнил себе задачу по выходу в 1/8 финала турнира.
Аналитики оценивают шансы команды Мурада Мусаева выйти в следующий раунд коэффициентом 5.70, это примерно 17%. Поставить на то, что хорватский клуб сможет удержать преимущество, добытое в первой встрече, можно за 1.14 (83%).
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом ответной игры. Поставить на то, что хорваты победят и во второй встрече, можно с коэффициентом 2.33. На «Краснодар» можно сделать ставку за 2.90, а на ничейный исход матча предлагают коэффициент 3.30.
Ответный матч в Загребе пройдет 25 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.
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