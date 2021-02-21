«Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес».

Ставка: гол «Алавеса» за 1.80.

«Сосьедад» проиграл «МЮ» в Турине в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:4). При этом «Манчестер» мог забить еще больше. В обороне «Сосьедад» сыграл чудовищно. И это было абсолютно неожиданно лично для меня. До этого был с «Хетафе» качественный матч в обороне.



Сейчас были переезды из Сан-Себастьяна в Турин, потом обратно. Совсем мало времени на подготовку. Хоть и хорошая скамейка у «Сосьедада», но, думаю, не пройдет бесследно для команды Иманола Альгуасиля матч в ЛЕ, тем более баски давно никому так крупно не проигрывали. Как отреагирует на это команда — вопрос.



«Алавес» неделю назад тоже проиграл крупно — «Барселоне» в чемпионате. Но у «Алавеса» неплохая атака. Там есть Лукас Перес. Учитывая, что «Сосьедад» постарается реабилитироваться за поражение, а также небольшое время для подготовки, «Алавес» может всем этим воспользоваться. Да, с «Хетафе» хорошо сыграли в обороне, но до этого у «Сосьедада» были определенные проблемы.



Если «Алавес» чуть агрессивнее сыграет, понастойчивее, используя те обстоятельства, с которыми «Сосьедад» подошел к этому матчу, то может забить.



За 1.80 сыграл бы гол «Алавеса». Можно, конечно, рассмотреть и «обе забьют» за коэффициент выше «двойки». Но верю, что «Алавес» сможет забить".