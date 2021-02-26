«Динамо» Загреб — «Краснодар»: обзор матча 25.02.2021, кто выиграл, автор гола

Загребское «Динамо» обыграло «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе.
Хорватская команда открыла счёт на 31-й минуте. Провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Кристиян Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Мислава Оршича, а тот чётко пробил низом мимо голкипера «быков». Этот мяч стал единственным в матче — 1:0.
Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:2.
Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.29: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2290 рублей. Успех «Краснодара» оценивался 3.34. Поставить на ничью предлагали за 3.76.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.07, «обе забьют — нет» — за 2.20, проход «Динамо» — за 1.13. На победу хорватов всухую давали 4.80.
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