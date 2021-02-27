«Спартак» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ

Бывший игрок «Спартак» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 «Спартак» — «Рубин». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.



Ставка: победа «Спартака» с разницей в один мяч за 3.50, точный счёт 2:1 за 8.30.



«На данный момент «Рубин» по составу, как мне видится, ничем не уступает московскому «Спартаку». И все же ставлю на красно-белых из-за фактора своего поля, хотя игра наверняка получится упорной и нервной.

Любопытно также сыграет ли Квинси Промес. Возвращение голландца затянулось и он только накануне провёл первую тренировку в составе красно-белых, но вроде бы готов выйти на поле. Жду победы хозяев с разницей в один мяч».