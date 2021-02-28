«Челси» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.30, тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

«Челси» при Тухеле стал откровенной низовой командой. Лишь в одной игре после назначения Томаса было забито более 2.5 гола. Ну и в обороне дома «пенсионеры» выглядят практически безупречно.



Но и «Манчестер» на выезде против «Челси» в последнее время играл неплохо. «Красные дьяволы» вообще не проигрывают уже в 19 матчах на выезде подряд. Впечатляющая серия!



Думаю, в этом матче ничья устроит стратегически обе команды. Хотя отрыв между соперниками небольшой – шесть очков. «Челси» в случае победы может сократить его до трех пунктов. Но я вижу, что в этом матче команды сыграют от обороны".