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«Челси» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

«Челси» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.30, тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

«Челси» при Тухеле стал откровенной низовой командой. Лишь в одной игре после назначения Томаса было забито более 2.5 гола. Ну и в обороне дома «пенсионеры» выглядят практически безупречно.

Но и «Манчестер» на выезде против «Челси» в последнее время играл неплохо. «Красные дьяволы» вообще не проигрывают уже в 19 матчах на выезде подряд. Впечатляющая серия!

Думаю, в этом матче ничья устроит стратегически обе команды. Хотя отрыв между соперниками небольшой – шесть очков. «Челси» в случае победы может сократить его до трех пунктов. Но я вижу, что в этом матче команды сыграют от обороны".

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