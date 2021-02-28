«Спартак» — «Рубин»: результат матча, как сыграли 28.02.2021, какой счёт, кто забил

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу низом у чужой штрафной, после чего выстоял под прессингом со стороны Виктора Мозеса, пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.



В обеих командах были удаления. В конце первого тайма поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин, а на 71-й минуте был удалён полузащитник гостей Оливер Абильгор.

Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.84. Успех «Рубина» оценивался в 4.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4700 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.74.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.79, «обе забьют — нет» — за 1.85, а удаление — за 3.20.

