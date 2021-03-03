«Фиорентина» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Рома».



Ставка: «Рома» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.70.



«Итальянская Серия А. Матч «Фиорентина» — «Рома». В прошлом туре обе команды проиграли. «Фиорентина» на выезде уступила «Удинезе» (0:1). Очередной невыразительный матч выдала команда Чезаре Пранделли. Кокорин вышел и ничего не показал. Наблюдается определенная тенденция. По качеству игры «Фиорентина» очень сильно расстраивает. Приход Пранделли ничего не изменил. Периодически команда побеждает, но в целом по дистанции идет очень медленно, причем отрыв от зоны вылета не такой уж и большой — семь очков. Как бы «Фиорентина» не опустилась еще ниже по таблице.



Что касается «Ромы», то здесь мы также наблюдаем продолжение негативной тенденции по матчам с топ-соперниками. На выходных «Рома» проиграла дома «Милану», уступила по делу. «Милан» играл лучше, больше создавал моментов. Да, «Рома» могла сравнять счет, во втором тайме был момент у Мхитаряна, но в целом команда Фонсеки так и не научилась играть с большими командами, поэтому сейчас и выпадает за пределы топ-4, за пределы Лиги чемпионов. При этом отставание от «Аталанты» небольшое, поэтому шансы еще есть. Но в целом «Роме» не удается прервать негативную тенденцию и начать набирать очки в матчах с большими командами.



Что касается предстоящего матча, если посмотреть историю встреч в последние годы между «Фиорентиной» и «Ромой», то шесть матчей подряд римляне не уступают — четыре победы и две ничьи. За последние четыре года «Фиорентина» только один раз обыграла «Рому». Кроме того, в последние годы эти команды решают разные задачи. «Рома» постоянно в зоне еврокубков, а «Фиорентина» болтается в середине таблицы или в нижней ее части.



Я думаю, что в предстоящем матче можно поставить на то, что «Рома» не проиграет. После поражения от «Милана» римляне будут сверхмотивированы. В общем, с середняками и командами из нижней части турнирной таблицы «фиалки» играют неплохо. На победу я бы не ставил, но можно рассчитывать на то, что «Рома» не проиграет и тотал матча будет меньше 3,5 мяча. Коэффициент на это 1,70. Суперрезультативного футбола я не жду. Часто в матчах с участием «Фиорентины» забивается немного голов. «Рома» неплохо играет на контратаках. Мне кажется, будет много борьбы, единоборств и небольшое количество голов», — сказал Керимов.