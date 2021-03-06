«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 06.03.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: победа «Ювентуса» и обе забьют за 3.32.

«Пока оба этих клуба находятся в чемпионате не там, где бы они хотели. Так, действующий чемпион Серии А и давний обладатель звания лучшей команды Италии, «Ювентус», все никак не может догнать лидеров в таблице. Миланские клубы все еще доминируют в Серии А.



В последнее время очки начал терять «Милан», что помогло «Интеру» обогнать его и стать первым в чемпионате. Команда Конте уже неплохо оторвалась от преследователей. Тот же «Ювентус» отстает от нее на десять баллов. А вот опередить «Милан» для туринцев более выполнимая задача. Подопечные Пиоли имеет разрыв с командой Пирло всего в четыре очка.



А вот «Лацио» пока не попадает ни в какие еврокубки в следующем сезоне. Он пока идет на седьмом месте с 43-мя очками. Все шансы у римлян зацепиться за евросезон еще есть – они отстают от «Наполи» с шестого места на один балл, а от «Ромы» с пятого – на четыре.



В последнее время все в верхушке чемпионата Италии, кроме «Интера» и «Аталанты», терпят поражения. «Ювентус» и «Лацио» не являются здесь исключениями. Туринцы сейчас чередуют победы с ничьими и проигрышами, а римляне и вовсе дважды уступили в трех последних матчах.



Оба клуба, кстати, потерпели поражения в первых матчах плей-офф ЛЧ недавно. «Лацио», в принципе, ожидаемо проиграл «Баварии» — 1:4, а вот «Ювентус» весьма неожиданно уступил «Порту» — 1:2. По моему мнению, все эти неудачи только разозлят обе команды.



В этом матче наверняка будет жаркая борьба, оба клуба имеют сильные составы и атакующие линии. Если в хорошем состоянии будет Роналду, то «Лацио» — несдобровать. А вот самим туринцам стоит, конечно, опасаться Иммобиле. В общем, я жду многого от этой игры — зрелища, как минимум.



Если говорить о ставке, то я все-таки склоняюсь к победе «Ювентуса». Но в том, что «Лацио» сможет забить хотя бы один мяч, я тоже уверен».