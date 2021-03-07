«Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Леванте».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.54.
«Леванте» в четверг бился 120 минут в кубковом полуфинале. Мало того что «лягушки» потратили много физических сил перед воскресной игрой чемпионата, так вдобавок «Леванте» выложился и эмоционально: валенсийцы проиграли чуть ли не главный матч в истории клуба, упустив шанс впервые выйти в финал Кубка Короля.
Тогда как «Реал Сосьедад» подходит к игре куда более свежим и практически в оптимальном составе. Думаю, что в этом поединке хозяев победят, ситуация очень благоволит им. Насчёт результативности не уверен, потому просто возьму П1 за коэффициент 1.54».
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