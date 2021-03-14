«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России в Москве

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 14 марта в Москве.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.10, тотал меньше 2.5 мяча за 1.64.



«Тут прежде всего нужно отметить, что у «Сочи» из-за дисквалификаций не сыграют сразу три важных игрока: Нобоа, Заболотный и Бурмистров. Без них будет тяжело, особенно на выезде. У «Локомотива» в этом плане преимущество, плюс фактор своего поля, плюс шанс догнать прямого конкурента в споре за еврокубки. Потому в этом матче я отдаю предпочтение хозяевам. Игра будет нервной и, скорее всего, нерезультативной, но «железнодорожники» всё же найдут способ набрать три очка».