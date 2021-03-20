«Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на перенесённый матч 28-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Реал Мадрид».
Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.04.
«Я ожидаю голов от обеих команд. Ранее «Сельту» возглавлял Оскар Гарсия, который является поборником каталонского, барселонского стиля игры – всегда играет по схеме 4-3-3. Гарсию уволили, «Сельту» возглавил её бывший игрок Коудет, и с ним «Сельту» понесло. Наконец-то новый тренер стал сполна получать все бонусы, которые можно получить, когда у тебя в команде есть такие великолепные игроки, как Нолито, Мендес, Суарес и Аспас.
В матче первого круга с «Реалом» Аспас получил травму, долго его не было, и без него «Сельта» сразу приуныла. Но стоило ему вернуться, как команда опять начала много забивать и много пропускать. Затем была эпидемия травм и дисквалификаций у футболистов атаки, и никак эти ребята не могли собраться все вместе, чтобы снова блистать. Но как только эта группа атаки собиралась, то она почти всегда устраивала спектакли с верховыми матчами.
После выигранного 3:1 матча у «Аталанты» прошло достаточно времени, чтобы «Реал» смог сконцентрироваться на этой игре. Экономить силы команда Зидана не будет, потому что впереди международная пауза, поэтому игроки отдадутся борьбе целиком. Я поставлю на то, что «Реал Мадрид» не проиграет и обе забьют. Эта ставка сыграла в семи подряд последних матчах в Виго между «Сельтой» и «Реалом». Думаю, что сейчас есть все предпосылки к тому, что эта ставка сыграет, так как вся группа атаки у «Сельты» в строю. Травмирован там только Эмре Мор».
- 21 марта 2021
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