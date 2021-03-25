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Испания — Греция: ставка Максима Калиниченко на игру отбора ЧМ-2022

Испания — Греция: ставка Максима Калиниченко на игру отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч ЧМ-2022 Испания — Греция.

Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 1 мяча в первом тайме за 1.83.

«Все хотят стартовать уверенно в этой квалификации. Грекам предстоит сыграть в гостях у топового соперника. Испанцам же досталась в первой же игре не самая сложная команда.

Всем национальным командам предстоит сыграть три матча в рамках этого квалификационного блока. Сборные будут стараться распределить силы, чтобы максимально удачно провести эти встречи.

У испанцев, конечно, боеспособный коллектив. Думаю, им там можно на три сборных насобирать состав. Команда эта достаточно молодая и задорная. Грекам будет тяжело, но в то же время на ошибках они соперника могут поймать.

По моему мнению, испанцы будут сразу доминировать на поле и пытаться забить как можно больше. Однако в некоторых предыдущих играх они доказали, что могут и почти все 90 минут катать мяч, а забить только в конце. Но именно в этой игре, думаю, тренерский штаб испанцев внесёт коррективы и даст указания забивать с первых минут.

Жду агрессивных атакующих действий от Испании. Греки будут пытаться не проиграть крупно в этой встрече. Постараются они сохранить хотя бы настроение для двух оставшихся игр. Предстоит им обеим в будущем ещё встречаться со Швецией. Так что у греков точно есть цель — проиграть с минимальным счётом в этой встрече.

Я в своём прогнозе буду отталкиваться от испанцев. Думаю, они будут забивать уже в первой части встречи», — сказал Калиниченко.

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В пяти из шести последних матчей сборная Испании забивала не более одного мяча.
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