Испания — Греция. Прогноз на матч: Луис Энрике и Альваро Мората не найдут решения

25 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Испания — Греция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех гостей оценён экспертами в 23.00. А ставки на ничью принимаются за 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Испания — Греция 25 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Греция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Испания — Греция (25.03.2021)

Одной из сильнейших по составу участников групп отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года стал квинтет B. Помимо сборных Испании и Греции в нём будут соревноваться команды Швеции, Грузии и Косово. В первом же матче встретятся основные претенденты на выход в финальную стадию — Испания и Греция.

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В отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года Испания уверенно расправилась со всеми соперниками, добыв девять побед и одну ничью в десяти встречах. У испанской сборной в принципе редко возникают проблемы на этапе отбора — команда неизменно пробивается на все мундиали начиная с 1978 года. Вне зависимости от уровня таланта конкретного поколения или имени главного тренера.



Что касается Греции, то победители Евро-2004 тоже редко чувствуют себя мальчиками для битья в отборах на крупные турниры. Они остановились в шаге от попадания на чемпионат мира в России, лишь в стыковых матчах уступив Хорватии. На групповой стадии отбора греки проиграли только однажды, добыв пять побед и четыре ничьи. Кажется, и в предстоящем отборе греки, даже не имея в своём составе россыпи звёзд, доставят конкурентам немало проблем.



Последняя встреча Испании и Греции случилась в далёком 2008 году, тогда со счётом 2:1 победили испанцы. Всего же стороны встречались семь раз — пять побед Испании, одна ничья и один успех со стороны Греции. Не самая воодушевляющая статистика для «эллинов», однако и соперник уже далеко не тот, что был 10-15 лет назад. Да и сам футбол значительно изменился.

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Греция привычно мало пропускает и немного забивает, по этой части изменений нет уже давно. В десяти последних матчах набежало 11 забитых при всего пяти пропущенных мячах. Пусть в соперниках у них топ-сборных и не было, но результат всё равно впечатляющий.



Испания тоже далеко не всегда оформляет разгромы. В пяти последних матчах девять забитых мячей — вроде бы цифры отличные, да только шесть из них случились в эпическом разгроме Германии. В остальных играх подопечные Луиса Энрике забивали максимум один гол. При этом играли испанцы далеко не с самыми оборонительными командами и потому будет ещё интереснее взглянуть, как подопечные Луиса Энрике справятся с греками. Ведь те точно не станут раскрываться.



Испания всегда была олицетворением изящества и интеллекта на футбольном поле, однако в последние годы говорить об этом хочется всё меньше. Уход Хави и Иньесты серьёзно ударил по атакующему потенциалу, достойной замены им не было найдено по сей день. Команде явно будет непросто, ведь Греция всегда была примером организованности и дисциплины.

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Подопечные Джона Ван'т Схипа грамотно нивелируют сильные стороны противников и вполне вероятно, что предстоящий матч пройдёт именно по такому сценарию. Есть ли у Луиса Энрике и его подопечных «План Б»? Увидим уже в ближайшую среду.

Возьмем победу гостей с форой, благо что на Ф2 (+2) дают даже больше двойки. Разгромить довольно колючего оппонента после четырёх месяцев паузы — задача не из простых. Без борьбы тут не обойдётся.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Испания — Греция 25 марта 2021 года

Учитывая качественную игру в защите Греции и регулярные проблемы в атаке у Испании, нас ожидает не самый результативный матч. Да, вероятно испанцы победят, особенно если учитывать фактор домашнего поля, однако до разгрома дело явно не дойдёт. Победа гостей с форой смотрится хорощо.



Ставка: победа Греции с форой (+2) за 2.01.