Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 260

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну, который пройдёт в рамках UFC.

Ставка: победа Миочича за 2.15.

«Противостояние Миочич — Нганну — это реванш и снова за пояс. У Нганну есть возможность стать чемпионом UFC в тяжёлом весе. Я думаю, что он уже знает, как будет работать Миочич.



Он будет стараться не пускать его на ближнюю дистанцию и работать станет на средней и дальней. С каждым раундом будет напирать или же закончит досрочно.



Миочич с каждым раундом будет выглядеть предпочтительней. Он будет рассчитывать на то, чтобы резко сокращать дистанцию и утомлять Нганну.



Бой примерно равный, но я думаю, что выиграет Миочич с вероятностью 55 на 45».