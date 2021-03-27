Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 260
Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну, который пройдёт в рамках UFC.
Ставка: победа Миочича за 2.15.
«Противостояние Миочич — Нганну — это реванш и снова за пояс. У Нганну есть возможность стать чемпионом UFC в тяжёлом весе. Я думаю, что он уже знает, как будет работать Миочич.
Он будет стараться не пускать его на ближнюю дистанцию и работать станет на средней и дальней. С каждым раундом будет напирать или же закончит досрочно.
Миочич с каждым раундом будет выглядеть предпочтительней. Он будет рассчитывать на то, чтобы резко сокращать дистанцию и утомлять Нганну.
Бой примерно равный, но я думаю, что выиграет Миочич с вероятностью 55 на 45».
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:39
-
07:30
-
07:00
- 26 марта 2021
-
23:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам