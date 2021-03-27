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Александр Поветкин — Диллиан Уайт: беспроигрышная ставка 700 рублей к бою за титул WBC

Александр Поветкин — Диллиан Уайт: беспроигрышная ставка 700 рублей к бою за титул WBC
Ставки / Прогнозы 0

27 марта состоится бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Начало боя — не ранее 23:59 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!

Забери свой бонус в четыре простых шага.

1. Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся с промокодом WBC.

3. Пройди упрощённую идентификацию.

4. Получи беспроигрышную ставку 700 рублей к бою Поветкин — Уайт.

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