Александр Поветкин — Диллиан Уайт: беспроигрышная ставка 700 рублей к бою за титул WBC
27 марта состоится бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Начало боя — не ранее 23:59 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
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1. Скачай приложение «Фонбет».
2. Зарегистрируйся с промокодом WBC.
3. Пройди упрощённую идентификацию.
4. Получи беспроигрышную ставку 700 рублей к бою Поветкин — Уайт.
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