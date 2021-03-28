Албания — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Албания — Англия.

Ставка: победа сборной Англии с форой (-2) за 2.66.

«Албания весело начала с Андоррой, победив в этой квалификационной кампании. Имела заметное преимущество, но забила всего один раз. Впрочем, для итогового успеха этого хватило, три очка в копилку положены.



Англия позволила себе покуражиться с Сан-Марино и оставить основные силы на скамейке. Думаю, что в этой игре они появятся (не просто так Харри Кейна вызывали в сборную).



Англия забивает много. Соперник тут совсем другого уровня. Думаю, что как пример можно брать игру с Сан-Марино и примерно от того же отталкиваться. Поставлю на победу сборной Англии с форой».