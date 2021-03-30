Победа России над Словенией принесла клиенту «Фонбет» 2,23 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» не побоялся поставить 235 тыс. рублей на победу сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 над командой Словении со счётом 2:1. Причём свою ставку он сделал по ходу встречи. Коэффициент данного исхода на тот момент букмекер оценил коэффициентом 9.35.



На 26-й минуте после заброса в штрафную Далер Кузяев обработал мяч и выкатил его под удар Артёму Дзюбе, а тот отправил его в нижний угол ворот Яна Облака. 10 минут спустя Дзюба оформил дубль: удар Кузяева пришёлся в перекладину, а форвард сборной России сумел обойти соперников на добивании.



Не прошло и минуты, как словенцы отыграли один мяч. Иличич примерно с линии штрафной завершил быструю атаку точным ударом в дальний нижний угол ворот Шунина. Таким образом, нужный для игрока счёт команды установили ещё в первом тайме. Во втором игровом отрезке игра успокоилась, сборная России довела матч до победы. Ну а клиент «Фонбет» получил на выплату 2 235 350 рублей.