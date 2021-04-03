«Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Арсенала» за 3.16.
«Канониры» в текущем сезоне далеки от четверки сильнейших, но промежуточная девятая позиция и 42 очка в копилке позволяют претендовать на место в Лиге Европы, только нужно добавлять. В еврокубках получилось пройти «Олимпиакос» (3:1 и 0:1), несмотря на домашнее поражение.
С большой долей вероятности, лондонцы навяжут сегодня борьбу действующему чемпиону. На своем поле они способны удивить абсолютно любую команду в Англии — в 2021 году во внутреннем первенстве на «Эмирейтс» они уступили лишь лидеру.
«Красные» совсем не похожи на себя прошлогоднего образца. В копилке 47 баллов и только седьмая строчка, хотя ещё недавно они боролись с «Манчестер Сити» за золотые награды. Потихоньку дружина Юргена Клоппа возвращает былую форму, всё-таки обыграли крепкий «Вулверхэмптон» (1:0), да и «РБ Лейпциг» (2:0 и 2:0) выбили из Лиги Чемпионов.
Думаю, ливерпульцы допустят сегодня поражение. Всё-таки, клуб не так хорош, как в предыдущем сезоне. К тому же лазарет сейчас переполнен, Ван Дейка не хватает. Скорее всего, гости не смогут на выезде обыграть принципиального противника, даже очко увезти будет сложно".
- 3 апреля 2021
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