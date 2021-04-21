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«Локомотив» — ЦСКА: где покажут матч Кубка России 21 апреля, во сколько начало

«Локомотив» — ЦСКА: где покажут матч Кубка России 21 апреля, во сколько начало
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21 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73, а успех армейцев оценён в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Проход «Локомотива» идёт за 1.93, проход ЦСКА — за 1.95.

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