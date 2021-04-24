«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд в 31-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.
«В ближайшем туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» отправляется в гости к «Вольфсбургу». Очень важный матч для «Боруссии», так как борьба за место в Лиге чемпионов всё ещё впереди. Для «Боруссии», которая сейчас идёт пятой, это жизненно важный момент, потому что если в Лигу чемпионов она не попадёт, то сохранить двух звёзд, Холанда и Санчо, будет очень тяжело в межсезонье. В Лиге Европы эти футболисты вряд ли испытывают какую-то серьёзную мотивацию играть. Кстати, Эмре Джан тоже говорил, что Лига Европы его мало интересует.
«Боруссии» нужно побеждать в каждом матче и рассчитывать на то, что соперники какие-то ошибки будут допускать. Здесь лобовой матч с конкурентом, который как раз в зоне Лиги чемпионов находится. Играть от обороны «Боруссия» не умеет, поэтому будет идти вперёд и искать моменты у ворот соперника. Защита самой «Боруссии» будет дико ослаблена, потому что Матс Хуммельс пропустит этот матч из-за дисквалификации, а она и так не очень хороша.
Исходя из этого, очевидны ожидания забитых мячей в этой игре. Думаю, что они будут забиты с той и другой стороны. Ставка на «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.82 выглядит максимально логичной».
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