«Астон Вилла» — «МЮ»: где покажут матч АПЛ, смотреть онлайн 09.05.2021

9 мая 2021 года состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 16:05 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.96.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.