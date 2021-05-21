Канада – Латвия: ставка Германа Титова на встречу чемпионата мира по хоккею

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч чемпионата мира по хоккею Канада – Латвия.
Ставка: индивидуальный тотал Канады больше 3.5 за 1.87.
«Латвия будет сверхмотивирована в первом матче домашнего чемпионата мира. Но для победы над Канадой одного только настроя не хватит. «Кленовые листья» привезли в рижский «пузырь» крепкую острую сборную, которая способна забивать по пять-шесть шайб соперникам уровня прибалтов. Вратари – слабое место латышей. А ещё стоит отметить, что в этом году у них достаточно возрастная, тяжёлая команда. При том, что против североамериканских оппонентов скорость намного важнее опыта.
Так, что латышам придётся крайне тяжело. Жду результативного хоккея и, естественно, победы Канады в стартовом матче турнира. Выбираю ставку «индивидуальный тотал Канады больше 3.5 шайбы» за весьма неплохой коэффициент», — сказал Титов.
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