Канада – Латвия: ставка Германа Титова на встречу чемпионата мира по хоккею

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч чемпионата мира по хоккею Канада – Латвия.



Ставка: индивидуальный тотал Канады больше 3.5 за 1.87.



«Латвия будет сверхмотивирована в первом матче домашнего чемпионата мира. Но для победы над Канадой одного только настроя не хватит. «Кленовые листья» привезли в рижский «пузырь» крепкую острую сборную, которая способна забивать по пять-шесть шайб соперникам уровня прибалтов. Вратари – слабое место латышей. А ещё стоит отметить, что в этом году у них достаточно возрастная, тяжёлая команда. При том, что против североамериканских оппонентов скорость намного важнее опыта.



Так, что латышам придётся крайне тяжело. Жду результативного хоккея и, естественно, победы Канады в стартовом матче турнира. Выбираю ставку «индивидуальный тотал Канады больше 3.5 шайбы» за весьма неплохой коэффициент», — сказал Титов.