«Астон Вилла» — «Челси»: где покажут матч АПЛ, во сколько начало, прямой эфир 23.05.2021

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.79, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 6.00.