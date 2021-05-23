«Астон Вилла» — «Челси»: где покажут матч АПЛ, во сколько начало, прямой эфир 23.05.2021
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23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.79, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 6.00.
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