Латвия — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Латвия — Норвегия.



Ставка: ничья за 4.14.



«Если в «верхних слоях атмосферы» нынешнего чемпионата понятно лишь то, что ничего не понятно, то внизу всё предельно ясно. Есть низшая степень падения, дно, базальтовые породы, откуда уже не постучат — это сборная Италии. А вот вслед за ней, не слишком-то и выше, находится сборная Норвегии. Команда Великобритании, обретавшаяся ранее в той же компании, после своей грандиозной победы над сборной Беларуси ушла сильно выше. Норвегии тоже хотелось бы туда, и, в принципе, она может это сделать, если обыграет хозяев чемпионата. А это вполне возможно с учётом того факта, что самая старая команда этого турнира выйдет на матч с норвежцами спустя сутки после весьма нелёгкой игры с американцами. Смекаете? Чем ближе конец чемпионата, тем важнее фактор отдыха. А латыши вдобавок сплошь возрастные. И тут норвежцам надо хватать золотую рыбку двумя руками и не пущать до изъятия трёх очков. Как полагаете, сумеют?



Думаю, вполне. Три очка у хозяев турнира, которым даже если откровенно и не помогают, то все равно втайне сочувствуют судьи, взять будет проблематично, а вот одно-два — запросто. Поэтому я и предполагаю тяжёлую и весьма малорезультативную ничью в основное время (как бы совсем до 0:0 не опустились). Потому, конечно, придёт пора случайности, но пусть она сыграет на стороне «варягов», которые и наберут второе очко», — сказал Лебедев.