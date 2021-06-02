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Нидерланды — Шотландия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Нидерланды — Шотландия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
Пётр Кондаков
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Нидерланды — Шотландия.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.75.

«Подготовка к чемпионату Европы идет полным ходом, и участники играют друг с другом товарищеские матчи. Одна из таких встреч пройдет в Фару (Алгарве) — Нидерланды сыграют с Шотландией.

Не сказать, что голландцы успешно играют в товарищеских матчах. Они не выигрывали в пяти из шести последних (4 ничьих и поражение). Шотландия в «товарняках» играет еще хуже. В последних 10 встречах они не выиграли 9 раз (8 поражений).

Голландцы, обладающие сумасшедшим составом, фавориты этой пары. Надо понимать, в каком состоянии кто находится. У кого-то нагрузки на пике, у кого-то на снижение пошли. Матч все-таки в Португалии, где, скажем так, не холодно. К более жарким условиям привыкли голландцы. К тому же костяк сборной Шотландии собран из футболистов АПЛ и Чемпионшипа, там сезон был долгий, напряженный. Преимущество должно быть у голландцев. Они пораньше закончили. Например, тот же Депай во Франции, да и некоторые другие футболисты. Я верю, что команда Франка де Бура во всеоружии подойдет к официальным матчам Евро-2020. Через товарищеские матчи команда обретет уверенность.

Думаю, голландцы должны выиграть, предложу сыграть с форой (-1) за 1,75», — сказал Генич.

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