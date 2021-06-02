Франция — Уэльс: прогноз Константина Генича на контрольный матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Франция — Уэльс.
Ставка: ТМ 3 за 1.60.
«Франция в качестве чемпиона мира пойдет за вторым трофеем подряд — постарается стать чемпионом Европы. Вернули в сборную Карима Бензема. Он, конечно, будет рвать и метать после шестилетнего отсутствия в национальной команде. Состав у французов просто феноменальный. Куда ни ткни, сплошь звезды и ключевые игроки в своих командах.
Про валлийцев такого не скажешь. У них достаточно серьезные проблемы. Их сейчас возглавляет Роберт Пэйдж. Мы все в курсе этой истории с Райаном Гиггзом, который номинально является главным тренером сборной. Уэльс всего второй раз в своей истории вошел в финальную часть чемпионата Европы. В предыдущих товарищеских матчах валлийцы не выигрывали. В 12 встречах четыре ничьих и восемь поражений. Только в последней игре победили мексиканцев — 1:0.
В последних матчах Уэльс убедительно играет в обороне. Я не думаю, что валлийцы будут раскрываться против этой сборной Франции. Главное — не дать разбежаться Мбаппе, Гризманну и Ко. Окопаются валлийцы и будут наигрывать тот вариант, который постараются затем использовать на чемпионате Европы.
Команды уже играли товарищеский матч в 2017 году по осени. Тогда французы выиграли 2:0. Видимо, хороший знак для французов сыграть товарищеский матч с Уэльсом перед большим турниром. Сейчас тоже можно было бы рассмотреть вариант победы Франции всухую за 1,86. Но мне кажется, много голов быть не должно.
Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей» за 1,6. Или же за 2,02 можно взять «тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Генич.
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