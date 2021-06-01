Франция — Уэльс. Прогноз: проблемы Гиггза помогут Бензема красиво вернуться в сборную

2 июня 2021 года состоится товарищеский матч Франция — Уэльс. Начало игры — в 22:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех валлийцев оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Уэльс 2 июня 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Франция — Уэльс получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Анализ и прогноз товарищеского матча Франция — Уэльс (02.06.2021)

Футбольный сезон встречает первый месяц лета, май передал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето-2021 из-за коронавируса.

Однако сперва сборным предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На среду, 2 июня, запланировано сразу восемь встреч. Стартовый свисток самой поздней из них прозвучит в 22:05 мск. В Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» сборная Франции примет сборную Уэльса.



Действующие вице-чемпионы Европы — французы — небезосновательно считаются одними из претендентов на победу в турнире. Всё-таки они и групповой этап текущего розыгрыша Лиги наций прошли практически безупречно, набрав 16 из 18 возможных очков. И статус действующих чемпионов мира позволяет делать такие заявления.



Да и отборочный этап к чемпионату мира — 2022 начали без ощутимых потерь. Успели провести три тура, в которых набрали семь из девяти возможных очков. Единственная ничья пришлась на игру со сборной Украины (1:1), но надо сказать, что у украинцев моментов тогда практически не возникало. Уго Льорис пропустил лишь после рикошета.

А в остальных двух встречах подопечные Дидье Дешама без особых проблем разобрались с Казахстаном (2:0) и Боснией и Герцеговиной (1:0). Преимущество по ударам и созданным моментам в обоих случаях было внушительным, но нельзя не отметить несколько сонную манеру футбола в исполнении «трёхцветных»



Уэльсу тоже есть чем гордиться. В Лиге наций в лиге А он сумел разобраться с Финляндией, Ирландией и Болгарией, добыв пять побед в шести турах. А потому в следующем розыгрыше турнира сможет провести групповой этап в элитной лиге А, где играют сильнейшие сборные. Достижение весьма достойное!



Во время отборочного турнира к ЧМ-2022 валлийцы успели сыграть только два поединка вместо трёх. В первом уступили Бельгии (1:3), а во втором обыграли Чехию (1:0). В целом задел неплохой. Но тут стоит упомянуть, что это было под руководством Райана Гиггза. Сейчас же легенда «Манчестер Юнайтед» вовлечён в судебное разбирательство, а потому помочь команде в ближайшее время не сможет.

А вот в составе Франции, напротив, — пополнение. После другого скандального разбирательства в стан команды возвращается Карим Бензема. Это действительно усиление, поскольку в прошедшем сезоне чемпионата Испании за 33 игры в футболке мадридского «Реала» нападающий наколотил 22 гола и стал автором восьми результативных передач.



Однако мы бы всё же не стали ждать крупного счёта в предстоящем поединке. Французы в последнее время ограничиваются одним-двумя мячами, чего вполне хватает для победы. К тому же наверняка сборные находятся под нагрузками в преддверии Евро-2020, сейчас им не до яркой игры. А потому П1 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Уэльс 2 июня 2021 года

Французы в последнее время часто ограничиваются одним-двумя забитыми мячами и крупными победами не радуют. Предстоящий поединок наверняка останется за ними, против Уэльса не только разница в классе, но и отсутствие главного тренера. Однако много голов не ждём.



Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.