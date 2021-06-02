Нидерланды — Шотландия: ставка Максима Калиниченко на товарищескую встречу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на товарищеский матч Нидерланды — Шотландия.
Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.32.
«Это проверка для голландцев перед важнейшим европейским турниром. Я хочу посмотреть на игру Нидерландов, потому что на Евро они находятся в одной группе с Украиной. Да и вообще, матчи с участием сборной Нидерландов всегда интересны.
Хочется посмотреть, в какой сейчас форме находятся голландцы. Атака у них в последние годы хороша, есть новые свежие имена. Оборона же у этой сборной находится не в лучшем состоянии, тот же Ван Дейк давно отсутствует и Евро точно пропустит.
Однако играть в этом матче Нидерландам предстоит против Шотландии. Эта команда, я думаю, очень большого давления на оборону соперника не окажет, до «голландских высот» она, конечно, не дотянется. В последних матчах Шотландия побеждала редко, а проигрывала она не самым трудным соперникам. Так что в победе шотландцев в игре с топ-сборной я очень сомневаюсь.
Само собой, преимущество в этой встрече будет на стороне голландцев. Голы с их стороны наверняка тоже будут. По моему мнению, уже с первых минут у них начнётся открытая игра. Это товарищеская встреча, и терять тут командам особо нечего.
Нидерланды почти всегда играют в открытый, атакующий футбол. Нет смысла ждать от них закрытого стиля игры от обороны. Поэтому предложу поставить на тотал голов больше 1.5 уже в первом тайме», — сказал Калиниченко.
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