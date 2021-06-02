Франция — Уэльс: ставка Максима Калиниченко на товарищеский матч 2 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на товарищеский матч Франция — Уэльс.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.68.



«Франция и Уэльс встретятся в рамках товарищеской игры перед Евро-2020. Матч между ними пройдет во французском городе Ницца.



Это контрольные матчи перед большим турниром, в которых все команды могут отточить свои тактические наработки, а мы можем понять, в каких кондициях находятся сборные. Идет проверка всех систем, всех игроков.



Конечно, Франция сейчас стоит особняком среди других сборных. Она является фаворитом не только этой товарищеской встречи, но и всего Евро-2020. Ведь французы являются действующими Чемпионами мира.



Поэтому сейчас будет интересно посмотреть на состав команды Дешама, на их готовность. Тяжелейший сезон для большинства игроков позади. Французы выступают почти во всех топ-5 чемпионатах. Перед Евро много вопросов возникает к готовности футболистов.



Определенные карты в товарищеских матчах топ-сборные могут раскрыть. Уэльс нельзя назвать проходным соперником. Да, у них не так давно сменился тренер. Из-за скандала ушел Райан Гиггз. Однако у Уэльса все еще остался Бэйл, который провел неплохой сезон в «Тоттенхэме».



Но даже в матче с Уэльсом французы вряд ли расслабятся и позволят сопернику навязывать свой футбол. Они начнут методично расшатывать валлийцев уже с первых минут. Так что мой прогноз на эту игру – тотал голов в первом тайме больше 1,5», — сказал Калиниченко.