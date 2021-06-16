Венгрия — Португалия: обзор матча Евро-2020, кто выиграл, авторы голов

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.
На 84-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру. Через две минуты португальский нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти. В компенсированное время встречи Роналду оформил дубль.
Ставки на победу сборной Португалии принимались с коэффициентом 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Ничья оценивалась в 4.80, успех Венгрии — в 9.00.
На тотал больше 2.5 гола предлагали 2.14, на победу Португалии с форой (-2.5) — 4.10. Пенальти шёл за 2.75, точный счёт 3:0 в пользу португальцев — за 11.0.
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