Хорватия — Шотландия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 3-го тура группового этапа Евро сборная Хорватии переиграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 3:1.



Первый гол забил хавбек хорватов Никола Влашич. После подачи в штрафную Иван Перишич головой сделал скидку в центр, откуда Влашич в падении протолкнул мяч в угол ворот. Полузащитник шотландцев Каллум Макгрегор сравнял счёт.



На 62-й минуте Матео Ковачич аккуратным пасом вывел Луку Модрича на удар с линии штрафной — и тот внешней закрутил мяч в угол ворот. Третий мяч хорватов забил Иван Перишич. Модрич совершил подачу от угла поля, а Перишич, опередив защитника, головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот, который рикошетом от штанги залетел в сетку.

Ставки на победу сборной Хорватии принимались с коэффициентом 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Ничья оценивалась в 4.15, победа Шотландии — в 3.05.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.82, тотал больше 3.5 гола — за 3.11. На победу Хорватии с форой (-1.5) давали 4.80, на «обе забьют» — 1.69. Точный счёт 3:1 оценивался в 21.0.