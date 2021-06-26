Италия — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч Евро-2020

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Италия — Австрия в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.84.
«Если брать итоги группового турнира, то итальянцы — одна из команд, которая всех очаровала. Может быть, там нет каких-то суперзвёзд, да и состав не совсем очевидный у Манчини в плане класса игроков, но Италия классно играет как команда. Самое главное, что футболисты подходят друг другу. Они прекрасно взаимодействуют, создают тот футбол, который Италии и нужен.
В этом смысле соперник у Италии будет продолжением группового этапа. Как Италия превосходила Уэльс, Турцию и Швейцарию в индивидуальном и командном классе, так же она будет превосходить и Австрию. Мне кажется, австрийская сборная, набрав шесть очков, запрыгнула выше головы. Не сомневаюсь, что Италия пройдёт дальше.
Думаю, коэффициент 1.84 на победу Италии с форой (-1) — это самая прекрасная ставка, которая может быть в данном случае. Уверенность оцениваю в 9 из 10. Мне кажется, Италия ни при каких обстоятельствах не доведёт этот матч до ничьей. А фора (-1) подразумевает расход».
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