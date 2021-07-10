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Порье — Макгрегор: прогноз Николая Валуева на бой UFC 264

Порье — Макгрегор: прогноз Николая Валуева на бой UFC 264
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Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Дастин Порье — Конор Макгрегор, который пройдёт в рамках турнира UFC 264.

Ставка: победа Макгрегора за 2.10.

«У нас на очереди бой по смешанным единоборствам. Дастин Порье дерётся с Конором Макгрегором. Долгожданный бой, очередной матч-реванш. В первом их бою Макгрегор достаточно быстро закончил поединок, а вот второй бой тоже досрочно выиграл Порье.

Порье полон решимости доказать всему миру, что он лучше, и все шансы у него к этому есть. Но как использовать эти шансы? Давайте попробуем представить, как может развиваться бой. Порье сделал выводы из первого боя, поэтому будет стараться не форсировать события в первых раундах, чтобы не попасть на встречный удар Макгрегора. Он попытается перевести бой в поздние раунды, где у него есть возможность выиграть. За счёт феноменальной выносливости, за счёт того, что он неплохо держит соперника на дистанции, у него хорошая ударная техника рук. Он может действовать и в партере, но Макгрегор в этом компоненте получше.

Макгрегор может устать, если Порье удастся реализовать свой план на бой. Если не удастся, то мы можем вновь увидеть досрочную победу Макгрегора, как это было в первом бою. Но если бой уйдёт в длительные раунды, то тогда здесь шансы уравниваются.

Очень сложно предугадать, как будут развиваться события, но что-то мне подсказывает, что Макгрегор одержит в этом поединке победу. Я делаю это предположение с большой осторожностью».

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